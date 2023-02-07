«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию трех маршрутов в Симферопольском районе

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

«Крымтроллейбус» приступил к обслуживанию трех пригородных автобусных маршрутов в Симферопольском районе. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Новые комфортабельные автобусы предприятия вышли на маршруты:

– №508-25 (маршрут 3А) «Трудовое – Симферополь (пл. Куйбышева)»;

– №549-23 (маршрут 22А) «Симферополь (ул. Бородина) – Ана-Юрт»;

– №502-23 (29 маршрут) «с. Денисовка – Симферополь (пл. Куйбышева)».

Расписание движения опубликовано на официальном сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что на автобусный маршрут №13А «Свобода – РКБ им. Семашко» в Симферополе добавят утренние рейсы в выходные дни.

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