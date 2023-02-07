Керчанин получил шесть лет условно за хранение 115 граммов найденного пороха

Приговор суда не вступил в законную силу Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд вынес приговор 45-летнему жителю Керчи за приобретение и хранение взрывчатого вещества.

Как сообщили в пресс-службе Керченского городского суда, 13 октября прошлого года оперативники в ходе обыска нашли в квартире у мужчины металлическую банку с порошкообразным веществом. Крымчанин в присутствии понятых сообщил, что нашел порох три года назад во время земляных работ возле местного кладбища.

- Согласно заключению эксперта, находящийся в металлической банке порох, является взрывчатым веществом метательного действия бездымным пластинчатым порохом массой 115 грамм, пригодным для производства взрыва, - говорится в сообщении.

Судом мужчине назначено шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Кроме того, он заплатит пять тысяч рублей штрафа.

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