В Керчи 15 домов остались без воды из-за повреждения магистрального водовода

Восстановить подачу воды планируют к 9 утра 8 февраля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В керченском Аршинцево 15 домов остались без воды 7 февраля из-за повреждения магистрального водовода. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

– При проведении земляных работ 7 февраля подрядной организацией нарушена целостность магистрального водовода Ду-300 мм по адресу ул. Орджоникидзе, 112. В связи с проведением аварийно-ремонтных работ с 16:00 ограничено водоснабжение по следующим адресам: ул. Орджоникидзе, 80, 82, 86, 88, 92, 110, 112, 114, 118, 118А, 118Б, 120, 124, 126, пер. Корабельный, 12, – говорится в сообщении.

Восстановить подачу воды планируют к 9 утра 8 февраля.

– Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Керченским филиалом ГУП РК «Вода Крыма» будет организован подвоз питьевой воды населению по указанным улицам, – добавили в администрации.

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