Население Крыма выросло на 43 тысячи человек за минувшие восемь лет

Население Крыма в 2021 году составляло 1 миллион 938,3 тысячи человек Фото: Елена КРИВЯКИНА

За последние восемь лет население Крыма выросло на 43 тысячи человек. К 2021 году оно составляло 1 миллион 938,3 тысячи человек, 1 миллион 934,6 тысячи из которых – постоянные жители.

- По сравнению с 2014 годом в 2021 году в Крыму население увеличилось на 2,3%, что составляет более 43 тысяч человек, – цитирует «Крымская газета» главу Федеральной службы госстатистики по Крыму Ольгу Балдину.

По ее словам, 50,5% крымчан проживают в городах, 49,5% - в сельской местности. Наибольшая численность населения на полуострове была зафиксирована в 1989 году - 2 миллиона 35 тысяч человек.

Напомним, более тысячи жителей Крымского полуострова поменяли имена за 2022 год. Чаще всего новое имя регистрировали в Симферополе, Симферопольском районе, в Керчи и Ялте.

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