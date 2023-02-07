Академик РАН Горшков не исключил, что в Крыму возможно землетрясение, сравнимое с турецким

Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Землетрясение, сопоставимое по масштабам с турецким, однажды может случиться в Крыму. Об этом заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.

– Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно, – сказал Горшков на пресс-конференции.

Как ранее рассказал КП-Крым замдиректора Института Сейсмологии республики Игорь Калинюк, в ближайшее время землетрясение Крыму не грозит, поскольку полуостров находится на совершенно другой плите сейсмоактивности. Вместе с тем специалист добавил, что регион является частью сейсмоопасной зоны, поэтому землетрясение в Крыму может произойти в любой момент. Ежегодно на территории полуострова можно зафиксировать в среднем до 150 подземных толчков – чаще всего люди даже не чувствуют их, настолько они слабые.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 7,7 баллов. Катастрофа затронула 10 провинций с населением около 13 миллионов человек. По последним данным, число погибших в стране достигло 3549, раненых – 22 тысяч.

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