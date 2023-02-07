Где в Симферополе 8 февраля отключат свет

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 февраля отдельные районы Симферополя на несколько часов останутся без света. Отключения произойдут на трех десятках столичных улицах, нескольких переулках, двух проспектах. Перебои с электроснабжением, которые возникнут из-за ремонтных работ, затронут и садовые товарищества Каменки.

- Отключения произойдут в период с восьми утра до пяти вечера, - сообщили в компании «Крымэнерго», которая снабжает дома жителей столицы региона электрической энергией.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00.

- улицы Инкубаторная, 1-10; Центральная, 20-48 , 17-59 ; Стевена, 2-58 , 1-43 ; Гурзуфская, 10/4-48 , 56; Малосадовая, 2-12 , 1-15 ; Оленчука, 1-5; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Луговая, 52-140, 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 12-14а , 33; Тургенева, 2, 1; Киевская/ Шмидта; Генчлик, 2-22 ,1-21 ; Битумная, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Евпаторийское шоссе, 185-225 ; Чокъракъ/ Пехотинцев; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А,Б ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19;- проспекты Победы, 1-13 ; Кирова ,51;

- переулки Инкубаторный, 2-16 (чет), 1-13 (нечет); Водосборный, 1-10; Малосадовый, 2-20; Заречный, 24-28 ; Шмидта, 8-12А; Пехотинцев, 2-16 , 1-13; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92; Ракетный, 2-16 , 1-13;

- тупик Центральный, 2-8 , 1-5 ;

- микрорайоне Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

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