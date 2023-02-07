Мусульмане Крыма начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции

Желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить средства на счет Благотворительного фонда Мусульман Крыма Фото: Даниил ОПАРИН

Крымские мусульмане начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Крым и города Севастополя.

– Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя совместно с Советом крымских татар при главе Республики Крым проводит сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения, – говорится в сообщении.

Желающим оказать помощь необходимо обратиться к имамам в своих населенных пунктах или же отправить средства на счет Благотворительного фонда Мусульман Крыма.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия землетрясений магнитудой до 7,7 баллов. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал землетрясение крупнейшей природной катастрофой в стране с 1939 года.

Согласно последним данным, число жертв землетрясения увеличилось до 3703, пострадали 22 286 человек. Разрушены тысячи домов, около 15 миллионов человек находятся на улицах в зоне землетрясения. В пострадавших провинциях разворачивают палаточные лагеря. В стране объявлен семидневный общенациональный траур.

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