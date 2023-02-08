ЦУР Крыма составил рейтинг работы в соцсетях муниципалитетов

При составлении рейтинга учитывались работа в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент», ведение официальных страниц в соцсетях и МедиаИндекс Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Центр управления регионом Республики Крым представил рейтинг работы в соцсетях муниципалитетов за январь 2023 года. При составлении рейтинга учитывались работа в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент», ведение официальных страниц в соцсетях и МедиаИндекс.

– Рейтингование основано на федеральной системе оценки АНО «Диалог Регионы». Рейтинг составляется регулярно и предоставляется всем главам администраций, – уточнили в ЦУР.

При оценке работы в соцсетях учитывались качество ответов на обращения граждан, среднее время ответа, процент просроченных обращений. Первое место разделили Красноперекопский (среднее время ответа 2 часа 41 минута) и Сакский (2 часа 52 минуты) районы. Худшие показатели у администрации Керчи (8 часов 20 минут), Старого Крыма (7 часов 33 минуты) и Кировского района (4 часа 11 минут).

В рейтинге по ведению официальных страниц лидирует глава Джанкоя Игорь Ивин, далее идут глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко и мэр Керчи Святослав Брусаков. Замыкает четверку лидеров глава Ялты Янина Павленко. На последнем месте с оценкой «неудовлетворительно» оказался глава города Старый Крым Григорий Балабанов.

В рейтинге МедиаИндекса, который учитывает эффективность PR, лидирующие позиции традиционно занимают глава администрации Ялты Янина Павленко, керченский градоначальник Святослав Брусаков и глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

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