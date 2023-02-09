Погода на 9 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: похолодает до минус 4 градусов

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 февраля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- Сохранится холодная погода. Местами пройдет небольшой снег, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью снег, днем без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный до 17 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°, днем -1...-3°.

В Севастополе облачно с прояснениями. Днем без осадков. Ветер северо-восточный до 10-15 м/с., днем тепло до +1°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +2…+4°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Пасмурно.

В Евпатории -1…-3°, северо-восточный ветер 7-8 м/с. Пасмурно.

В Керчи -3…-4°, северо-восточный ветер 6-13 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии -2…-3°, северо-восточный ветер 4-9 м/с. Пасмурно.

В Черноморском -2…-4°, северо-восточный ветер 2-7 м/с. Ясно.

В Джанкое -2…-3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно.

В Армянске -3…0°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Белогорске -2…-3°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Пасмурно, снег.

Вода в Черном море +4…+9°.

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