Мужчина облил автомобиль легковоспламеняющейся горючей жидкостью и поджег Фото: Евгения ГУСЕВА

Ранее судимый житель Керчи отправится в колонию за поджог автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

– Обвиняемый на почве неприязненных отношений с владелицей дорогостоящего автомобиля «Toyota», облил его легковоспламеняющейся горючей жидкостью и, с помощью имеющейся при нем зажигалки, поджег фрагмент ткани, которую разместил под автомобилем, – говорится в сообщении.

Убедившись, что автомобиль горит, мужчина убежал с места преступления. Владелице «Тойоты» был нанесен ущерб в размере более двух миллионов рублей.

Керченский городской суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 167 УК РФ – «умышленное уничтожение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, совершенное путем поджога» и приговорил его к 1,5 годам колонии-поселения. Приговор еще не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

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