Правоохранители заинтересовались реконструкцией сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе

Фото: администрация Симферополя

Правоохранительные органы разбираются с ситуацией с низким качеством реконструкции сквера у Дома культуры профсоюзов в Симферополе. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления благоустройства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Мушек Варданян.

– По объекту ДКП на данный момент расследуется уголовное дело и ведётся судебное разбирательство. До завершения этих процедур мы пока не можем ничего утверждать, – сказал Варданян.

По его словам, объект реализован и открыт для посещения, однако есть вопросы к качеству выполненных работ.

Ранее стало известно, что Следком проверит законность строительства парковок на горе Митридат в Керчи. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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