В Крыму бесследно исчез 41-летний житель Керчи

Антон Доценко. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры, которые занимаются поиском пропавших людей, разместили в социальной сети новую ориентировку.

- Пропал Доценко Антон Владимирович, 41 год (1981 года рождения), город Керчь, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Молодой мужчина пропал из поля зрения близких больше почти три недели тому назад – с 20 января 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 174 сантиметра рост, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым обращаются ко всем неравнодушным:

- Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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