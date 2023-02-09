В Судаке намело сугробы в рост человека - видео

Жуткая метель в Судаке 8 феврале. Фото: кадр видео Шкляр Андрей/VK

Крымский полуостров попал под влияние злючки зимы, которая от души хозяйничает, наверстывая упущенное время. На Крещение было плюс 19 градусов, зато 8 февраля в окрестностях Судака выросли сугробы в рост человека.

- Снежная буря по дороге в Солнечную Долину, - видео под таким названием разместил в соцсети Андрей Шкляр.

Крымчанин уже восьмой год возглавляет Судакский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС», которая помогает попавших в беду жителям и гостям полуострова.

Трудно поверить, что видео снято на Крымском полуострове: занесенная трасса, беспомощно барахтающиеся в снегу легковушки, которым помогают мужественные ребята из отряда «КРЫМ-СПАС».

Остается напомнить, что Солнечная Долина – это село на юго-востоке Крыма, входящее в городской округ Судак.

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