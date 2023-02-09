В Крыму открыли научно-клинический центр реабилитации

Фото: пресс-служба КФУ

В Медакадемии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского появился научно-клинический центр реабилитации.

- Центр способствует развитию не просто науки, но и практической медицины, которая сегодня важна для реабилитационной деятельности, - цитирует «Крым 24» зампредседателя Совета министров РК – министра труда и соцзащиты РК Елену Романовскую.

В центре есть все условия для диагностики заболеваний опорно-двигательной системы, а также реабилитации пациентов после инсульта, травм и COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Судакской горбольнице открыли кабинет компьютерной томографии. Специально под оборудование возвели модульное здание.

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