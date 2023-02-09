В Крыму 9 февраля выявили 35 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 35 случаев новой коронавирусной инфекции, 211 705 - с начала пандемии. Такие данные приводит республиканский Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 874 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, выздоровевших за весь период – 204 342, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе за минувшие сутки выявили 26 новых заболевших ковидом, за все время - 98 119. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 26 человек. Выписан 21 пациент. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки от ковида умер один человек в возрасте 85 лет.

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