В доме инвалида из крымского села, который не мог попасть на улицу, установили пандус

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В доме инвалида из крымского села Желябовка после проверки правоохранителей установили пандус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Напомним, из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме, мужчина долгое время не мог покинуть жилище. Он неоднократно обращался с жалобами к чиновникам местной администрации, тем не менее проблема долго не рашалась.

- После опубликования видеообращения работники прокуратуры Нижнегорского района выехали по месту жительства инвалида, выяснили проблемы, с которыми столкнулся житель района, незамедлительно приступили к проверке, - говорится в сообщении.

В настоящее время дом на улице Юбилейной оборудован пандусом, права инвалида 1 группы восстановлены.

Ранее в Севастополе привлекли к ответственности водителя автобуса, который отказал в помощи колясочнику. На предприятии, где работает шофер, проведено дополнительное обучение сотрудников.

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