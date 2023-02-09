В доме инвалида из крымского села, который не мог попасть на улицу, установили пандус

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
В доме инвалида из крымского села Желябовка после проверки правоохранителей установили пандус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Напомним, из-за отсутствия пандуса в многоквартирном доме, мужчина долгое время не мог покинуть жилище. Он неоднократно обращался с жалобами к чиновникам местной администрации, тем не менее проблема долго не рашалась.
- После опубликования видеообращения работники прокуратуры Нижнегорского района выехали по месту жительства инвалида, выяснили проблемы, с которыми столкнулся житель района, незамедлительно приступили к проверке, - говорится в сообщении.
В настоящее время дом на улице Юбилейной оборудован пандусом, права инвалида 1 группы восстановлены.
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