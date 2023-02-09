Очередь на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края выросла до 277 машин

Более 270 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более 270 машин ожидают очереди на паромную переправу в Крым через Керченский пролив, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– В очереди скопилось 277 машин - в основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости, – говорится в сообщении.

Напомним, Керченская паромная переправа не работает с вечера 5 февраля из-за сильного ветра.

Автомобили стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. Здесь развернуты пункты обогрева, работает полевая кухня. На месте дежурят два волонтера.

Водителям большегрузов, которые направляются в Крым, рекомендуют воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые российские регионы.

Напомним, работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. С момента возобновления работы переправы через пролив перевезли более 80 тысяч пассажиров, свыше 61 тысячи автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.

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