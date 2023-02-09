В Ялте делают маскировочные сети

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

В Ялте волонтеры осваивают процесс изготовления маскировочных сетей. Об этом 9 февраля сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

– Благодарю ялтинских предпринимателей, которые приобрели основу и волонтеров, приступивших сегодня к процессу изготовления сетей, – написала Павленко в своем телеграм-канале.

Внутреннее наполнение маскировочных сетей зависит от времени года: для зимы используются полоски белого и бежевого цвета, для весны – зеленые полоски.

– Но цвет также зависит от окружающей природы и многих других факторов. Поэтому при отправке на передовую вкладываем в уже готовые сети остатки ткани и краски, чтобы на месте наши защитники могли их доработать, – добавила Павленко.

Ранее сообщалось, что из Ялты в зону проведения специальной военной операции отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Пятитонный груз предназначен для жителей освобожденной части Запорожской области и военнослужащих.

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