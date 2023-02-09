Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с тренировкой артиллерийских расчетов

В Севастополе тренируются артиллерийские расчеты, сообщил Михаил Развожаев.
Фото: Юлия МАРКИНА
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков, которые слышны сегодня в городе. По его словам, севастопольцы слышат отголоски артиллерийской подготовки.
- Вижу ваши сообщения на счет громких звуков. У наших военных сегодня тренировка артиллерийских расчетов,- написал Развожаев у себя в Telegram.
По информации губернатора, «в городе все спокойно».
Напомним, в Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности.
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