В Первомайском районе открылся новый детский сад

Новый детский сад в селе Гdардейское. Фото: Владимир Константиноd/Telegram

В селе Гвардейское Первомайского района открылся новый детский сад. Он рассчитан на 80 воспитанников, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

- Кроме того, учреждению будут переданы саженцы для озеленения территории,- отметил Константинов.

По словам председателя Госсовета, новый детский сад в Гвардейском – модульного типа. Его возвели в рамках реализации Народной программы «Единой России».

В 2023 году, по словам Константинова, в муниципалитетах республики планируют открыть еще порядка 30 дошкольных учреждений.

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