Правительство РФ профинансирует проведение фестиваля «Ноябрьфест» в Крыму

В 2019 году "Ноябрьфест" в Крыму победил в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Правительство направит 638 миллионов рублей на проведение в регионах мероприятий, привлекающих туристов. Речь идет о фестивалях, праздниках и спортивных соревнованиях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат 36 регионов, чьи проекты прошли конкурсный отбор, в том числе и Крым.

- В числе проектов - этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» в Крыму, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Кроме того, 24 региона получат более 6 миллиардов рублей на развитие туристических центров малых городов. Еще 5 миллиардов будет выделено на грантовую поддержку турбизнеса. Эти средства должны будут пойти на обустройство туристических маршрутов и зон отдыха, возведение кемпингов и автокемпингов, а также на обновление туристической инфраструктуры.

Этногастрономический фестиваль «Ноябрьфест» впервые прошел в Крыму в октябре 2017 года. Спустя два года «Ноябрьфест» был признан лучшим гастрономическим событием России, победив в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards 2019 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50