Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

В воскресенье ночью температура не опустится ниже нуля, а днем воздух может прогреться до +5 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже на этих выходных в Крыму несколько потеплеет, однако ожидать таяния снега и исчезновения гололедицы пока рано. Об этом «Крымской газете» рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

– В субботу нас ждет облачная погода, причем без осадков. Ожидается гололедица и сильный ветер до 13 метров в секунду. Ночью будет холодать до -13 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, – сообщила Любецкая.

Синоптик отметила, что в воскресенье ночью температура не опустится ниже нуля, а днем воздух может прогреться до +5 градусов.

Однако глобального потепления ждать не стоит – на следующей неделе в Крысу вновь ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

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