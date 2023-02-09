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НовостиОбщество9 февраля 2023 12:51

Синоптики рассказали, когда в Крым вернется тепло

Морозы начнут отступать уже на этих выходных
Дмитрий Коренев
В воскресенье ночью температура не опустится ниже нуля, а днем воздух может прогреться до +5 градусов

В воскресенье ночью температура не опустится ниже нуля, а днем воздух может прогреться до +5 градусов

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже на этих выходных в Крыму несколько потеплеет, однако ожидать таяния снега и исчезновения гололедицы пока рано. Об этом «Крымской газете» рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

– В субботу нас ждет облачная погода, причем без осадков. Ожидается гололедица и сильный ветер до 13 метров в секунду. Ночью будет холодать до -13 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +3 градусов, – сообщила Любецкая.

Синоптик отметила, что в воскресенье ночью температура не опустится ниже нуля, а днем воздух может прогреться до +5 градусов.

Однако глобального потепления ждать не стоит – на следующей неделе в Крысу вновь ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

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