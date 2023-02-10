Погода на 10 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

На Крымском полуостров ясный день.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
10 февраля на Крымском полуострове относительно спокойный день.
- Пятница пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем около 0°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло днем +1…+3°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +2…+4°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории 0…+2°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Керчи -1…-2°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.
В Феодосии -1…0°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском -1…+1°, юго-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.
В Джанкое -1…0°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.
В Армянске -2…0°, юго-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.
В Белогорске -2…-3°, юго-западный 2-3 м/с. Ясно.
Вода в Черном море +3…+9°.
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