Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 февраля 2023 22:38

Погода на 10 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
На Крымском полуостров ясный день.

На Крымском полуостров ясный день.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 февраля на Крымском полуострове относительно спокойный день.

- Пятница пройдет без осадков, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем около 0°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Днем тепло днем +1…+3°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +2…+4°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории 0…+2°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Керчи -1…-2°, северо-западный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии -1…0°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском -1…+1°, юго-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.

В Джанкое -1…0°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Армянске -2…0°, юго-западный ветер 1-2 м/с. Ясно.

В Белогорске -2…-3°, юго-западный 2-3 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +3…+9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50