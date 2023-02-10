НовостиОбщество 9 февраля 2023 22:38

Погода на 10 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 4 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе