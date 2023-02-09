Где в Симферополе 10 февраля отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

10 февраля часть Симферополя на несколько часов останется без света. В столице республики очередное довольно масштабное отключение электроэнергии, которое затронет четыре десятка улиц. Перебои с электроснабжением, возникшие из-за ремонтных работ, произойдут с восьми утра до пяти вечера.

Где не будет света в Симферополе с 8.00 до 17.00:

- проспект Победы, 1-13;

- переулки Фельдшерский; Шмидта, 10; Кирова, 51; Заречный, 24-28 ; Родниковый, 24-26 , 21-23 ; Пехотинцев, 2-16 , 1-13 ; Битумный, 2-24 , 1-15 ; Линейный, 2-8 , 92, 1-7 ; Ракетный, 2-16 , 1-13 ; Керченский, 1-6;

- шоссе Ялтинское, 33/2; Евпаторийское, 185-225 ;

- улицы Курчатова, 1-19; ул. Одесская, 12, 13-17 ; , 2-12 , 1-3 ; Грибоедова, 2-20/8 , 1-9 ; Киевская, 48-50/35 , 69-71/12 ; Шмидта, 8-14А , 13-35 ; Тургенева, 1, 2; Киевская/ Шмидта; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Родниковая, 36/32; Труда, 12, 14, 15, 19-23/22 ; Щаденко, 2А-30 , 1-17 ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134 А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Кременчугская, 24, 19/2; П. Осипенко, 2А-24 А, Б , 1-25 А ; Камчатская, 2-12А , 1-9 ; Пригородная, 17/19; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Чокъракъ, 8-46 , 9-31 ; Вильямсона, 2-16 , 5-17 ; Чередниченко, 6-38 , 3-25 ; Берекет, 2-20 , 1-17 ; Генчлик, 2-22 ,1-21 ; Битумная, 136А, 144; Линейная, 88-96 ; Арзы, 2-10 , 1-9 ; Пехотинцев, 31-39 ; Раздольная, 2-30 ; 1-33 ; Чокъракъ/ Пехотинцев, 31/18; Джанкойская, 163; Большевистская, 26, 7-13 ; Кавказская, 3, 5, 8; Пролетарская, 12, 12А, 11-17 ; Кавказская/пер. Керченский, 8/1; Октябрьская, 22/3; Ремесленная, 2-8 , 3-5 ; Пролетарская/ Курчатова, 8; Володарского, 4; Таврическая, 2/13, 1/11;

- микрорайон Каменка: садовые товарищества - «Пневматика», «Коммунальник», «Мебельщик», «Нерудник», «Электрификатор», «Луч».

Кстати, в ужасном пожаре под Севастополем, произошедшем из-за неисправности электроприборов, обвинили завхоза. В огне погибли 8 человек, которые строили восьмой этап федеральной трассы Таврида.

Из-за обогревателя в одной из многоэтажек Симферополя случился пожар, унесший жизни супружеской пары преклонного возраста.

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