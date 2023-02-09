Еще один самосвал упал в траншею в центре Симферополя

Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

На улице Караимской, где больше полугода идет ремонт, снова произошло ЧП — в яму упал очередной самосвал. Об этом сообщили очевидцы происшествия. На фото видно, как задняя часть большегрузной машины увязла в грунте.

Пока выясняется, есть ли пострадавшие в ДТП.

Ранее подобное происшествие случилось на Караимской 17 января. Спецтехника, задействованная в капремонте улицы, упала в траншею. Водитель чудом успел выйти из машины до ее падения.

Напомним, с лета прошлого года на одной из центральных улиц крымской столицы продолжается масштабный ремонт. Она закрыта для транспорта, а для пешеходов установлены мостики, по которым можно передвигаться. Согласно контракту, ремонт должен завершиться до лета текущего года. Рабочие обновляют сети энерго- и водоснабжения, а также канализацию. Подрядчик приводит в порядок также и сети теплоснабжения.