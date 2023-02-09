Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 14:35

Еще один самосвал упал в траншею в центре Симферополя

Пока выясняется, есть ли пострадавшие в ДТП
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

На улице Караимской, где больше полугода идет ремонт, снова произошло ЧП — в яму упал очередной самосвал. Об этом сообщили очевидцы происшествия. На фото видно, как задняя часть большегрузной машины увязла в грунте.

Пока выясняется, есть ли пострадавшие в ДТП.

Ранее подобное происшествие случилось на Караимской 17 января. Спецтехника, задействованная в капремонте улицы, упала в траншею. Водитель чудом успел выйти из машины до ее падения.

Напомним, с лета прошлого года на одной из центральных улиц крымской столицы продолжается масштабный ремонт. Она закрыта для транспорта, а для пешеходов установлены мостики, по которым можно передвигаться. Согласно контракту, ремонт должен завершиться до лета текущего года. Рабочие обновляют сети энерго- и водоснабжения, а также канализацию. Подрядчик приводит в порядок также и сети теплоснабжения.