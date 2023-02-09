Работа Керченской паромной переправы возобновлена вечером 9 февраля после четырехдневного простоя Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Работа Керченской паромной переправы восстановлена вечером 9 февраля после четырехдневного простоя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

– Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, – говорится в сообщении.

Напомним, работу Керченской паромной переправы временно приостановили поздно вечером 5 февраля из-за ухудшения погодных условий. К утру 9 февраля со стороны Кубани скопилась очередь из 277 автомобилей.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. С момента возобновления работы переправы через пролив перевезли более 80,3 тысяч пассажиров, свыше 61,4 тысяч автомобилей и 6,8 тысяч железнодорожных вагонов.

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