Мэрия Судака призвала убрать с улицы пони на самовыгуле

Фото: Константин Подсевалов, t.me/knpodsevalov_sudak

Мэр Судака Константин Подсевалов в своем телеграм-канале обратился к владельцу пони, разгуливающего по газонам улицы Коммунальной. Градоначальник призвал немедленно увести животное с общественной территории и не доводить ситуацию до очередного штрафа.

– На улице Коммунальной снова по газонам гуляет пони. <…> Убедительно прошу владельца в кратчайшее время увести животное с общественной территории и не доводить ситуацию до составления административного протокола за нарушение правил благоустройства (самовольный выгул животных) и очередного штрафа, – написал Подсевалов.

Он добавил, что если в ближайшие часы животное продолжит разгуливать по общественным территориям, которые не так давно были благоустроены, то в отношении владельца пони будут приняты «кардинальные меры».

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