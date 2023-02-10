В Симферополе Салгир покрылся льдом 10 февраля

Салгир покрылся тонким льдом 10 февраля 2023. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе реку Салгир ночной мороз сковал льдом.

Река замерзла там, где слабое течение воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Речка замерзла не полностью, а лишь в тех местах, где относительное слабое течение.

Тонкий слой самого настоящего льда украсил самую протяженную реку Крыма, длина русла которой аж 232 километров.

В Симферополе морозно и снежно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Зима, настоящая зима, - только и остается констатировать факт, любуясь зеркальной поверхностью реки.

Хотя, по сути, в этом ничего удивительного нет, ведь на календаре февраль, да и крымские синоптики предупреждали, что этой ночью в Симферополе столбик термометра опустится ниже минус десяти градусов.

- Днем воздух прогреется до 0°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре, отметив, что в воскресенье ночью станет теплее на 5-7 градусов, дневная же температура существенно не изменится.

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