В Крыму бесследно исчез 33-летний мужчина

Сергей Иванов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят оказать помощь в поисках жителя поселка городского типа Раздольное - этот населенный пункт находится на северо-западе степного Крыма.

- Пропал Иванов Сергей Александрович, 33 года (1989 года рождения), пгт. Раздольное, - такое сообщение появилось в паблике «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым».

Молодой мужчина исчез из поля зрения родных и друзей больше месяца тому назад - с 25 декабря 2022 года местонахождение Сергея Иванова неизвестно.

Приметы пропавшего: 170 сантиметров рост, нормальное телосложение, светло-русые волосы, карие глаза.

Пожалуйста, если вы видели этого человека, позвоните на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» Крым» 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

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