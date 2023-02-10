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НовостиОбщество10 февраля 2023 5:44

Глава Крыма почтил День памяти Пушкина 10 февраля

Сергей Аксенов: Пушкин стал одним из главных врагов киевского режима
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Сергей Аксенов подчеркнул: Пушкин всегда был бунтарем, но при этом оставался верен России. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Сергей Аксенов подчеркнул: Пушкин всегда был бунтарем, но при этом оставался верен России. Фото: страница Сергея Аксенова "ВКонтакте"

Глава Крыма Сергей Аксенов почтил День памяти Александра Сергеевича Пушкина, который был убит на дуэли 10 февраля 1837 года. Как написал руководитель республики в своем Tg-канале, поэт всегда оставался верным России, даже несмотря на свое «бунтарство».

- Сегодня Пушкин стал одним из главных врагов киевского режима. Злобные и тупые бандерлоги инстинктивно чувствуют смертельную угрозу для своего темного бандеровского мирка, которую несут лучи «солнца русской поэзии», - отметил Сергей Аксенов.

По словам главы Крыма, вечно актуальная русская поэзия «бьет прямо в цель как пуля». А чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать «Клеветникам России» или «Бородинскую годовщину».