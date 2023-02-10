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НовостиПолитика10 февраля 2023 6:05

Спикер Госсовета Крыма: Западу стоит помнить о возможном ударе возмездия

Владимир Константинов высказался о действиях Запада, поставляющего оружие Киеву
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Россиянам стоит четко определить свою дальнейшую позицию

Россиянам стоит четко определить свою дальнейшую позицию

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Страны, поставляющие оружие Киеву, должны помнить о возможных ответных ударах. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, подчеркнув, что некоторые страны «взяли курс на уничтожение России».

- Пока у заправил Запада получается воевать на чужой территории, чужим народом, они не остановятся. Для них что Крым, что Белгород, что Москва - им все равно. Для них давно никаких красных линий нет, - рассказал глава крымского парламента «РИА Новости».

По словам Владимира Константинова, россиянам стоит четко определить свою дальнейшую позицию - где и как остановить страны Запада.

- Нужно не исключать удар возмездия, который должен быть нанесен в самой сложной ситуации, которая может сложиться, - заключил спикер Госсовета Крыма.