В Севастополе пьяный механик автосервиса рассекал по городу на чужом автомобиле

Мужчина решил прокатиться "с ветерком", забыв, что авто не его. Да и прав у севастопольца нет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Севастополе 29-летнему слесарю-механику местного автосервиса грозит до трех лет лишения свободы за повторную пьяную езду. Как рассказали в пресс-службе полиции города-героя, мужчина «попался» весьма нетривиальным способом.

В сервис, где работал севастополец, привезли иномарку Hyundai. Починив чудо корейского автопрома и забыв, что чужие вещи брать нельзя, мужчина решил прокатиться с ветерком.

- На следующий вечер он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль иномарки и отправился в центр города, где приобрел спиртные напитки и продолжил их употреблять, одновременно управляя автомобилем, - отметили в пресс-службе полиции Севастополя.

Попался инспекторам горе-водитель в Ленинском районе. Выяснилось, что заимствование чужого авто - не единственное нарушение севастопольца. Полтора года назад мужчину и вовсе лишили прав за пьяную езду. Тогда его оштрафовали на 200 тысяч и забрали розовую карточку на 2,5 года.

Сейчас же мужчине грозит реальный тюремный срок. На него завели уголовное дело по второй части 264.1 статьи УК РФ (управление транспортным средством нетрезвым лицом, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления).

Материалы дела уже направлены в суд. Максимальное наказание, которое «светит» пьяному лихачу - три года лишения свободы.