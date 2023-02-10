На национализированных предприятиях в Крыму ввели временные администрации

Национализированные предприятия в Крыму, ранее принадлежавшие украинским олигархам, продолжают свою работу Фото: Архив "КП"

Национализированные предприятия в Крыму, ранее принадлежавшие украинским олигархам, продолжают свою работу. Как сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, в ряде из них уже введены временные администрации.

Как подчеркнул Владимир Константинов, трудовым коллективам ничего не угрожает.

- После проведения оценки, предприятия выставят на торги, а вырученные от продажи средства уйдут на нужды специальной военной операции, в том числе мобилизованных и их семей, - рассказал глава крымского парламента «РИА Новости».

Напомним, под национализацию попали: Ринат Ахметов и его «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Центральный горно-обогатительный комбинат», включая имущество пансионата «Горняк», ПАО «Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», Игорь Коломойский с ООО «ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК» и его дочь Анжелика Коломойская, которая владеет ООО «Энвил».

Кроме того, в этот список вошло имущество Арсения Яценюка, Рафика Дау Булоса и Нестора Шуфрича. А вместе с ними и ряда украинских банков, заводов и комбинатов.