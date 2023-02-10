В Крыму призывник получил полгода дисциплинарного ареста за четыре дня самоволки

Молодой человек вернулся в воинскую часть самостоятельно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымский военнослужащий на полгода отправится под дисциплинарный арест за самоволку. Как сообщили в пресс-службе Крымского гарнизонного военного суда, молодой человек служил в военной части по призыву.

- С целью временного уклонения от исполнения обязанностей военной службы 20 октября 2022 года самовольно оставив одну из воинских частей Крымского гарнизона, проводил время по своему усмотрению в Симферополе, - говорится в сообщении.

Военнослужащий долго не скрывался. Уже спустя четыре дня, 24 октября, он решил вернуться к службе и самостоятельно прибыл в военную часть.

На молодого человека завели уголовное дело за самовольное оставление места службы. Крымский гарнизонный военный суд приговорил его к шести месяцам содержания в дисциплинарной воинской части.

Уточняется, что приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.