В Херсонской области отмечают значительный рост цен по сравнению с крымскими

В Херсонской области цены выше крымских Фото: Александр КОЦ

В Херсонской области фиксируют существенное завышение цен. Стоимость отдельных видов важнейших продуктов питания значительно превышает цены на аналогичные товары в Крыму, сообщил в интервью «Комсомолке» глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

- Правительство области в постоянном режиме ведет мониторинг цен на продукты, лекарства, товары первой необходимости. За уровень отсчета мы приняли стоимость аналогичных товаров в соседнем Крыму. К сожалению, мы фиксируем существенное завышение цен. Например, гречка у нас дороже в среднем на 22%, мороженые куры - на 34%, - отметил Алексеенко.

Причинами завышения цен глава правительства Херсонской области назвал нехватку предприятий оптовой торговли со складами и холодильниками, отсутствие собственных тепличных комплексов в регионе и сложности с логистикой. Кроме того, по словам Алексеенко, сказываются «откровенно спекулятивные моменты и попытки наживаться на ситуации».

На необоснованные попытки завышения цен власти региона обещают реагировать «адекватно жестко». Среди мер контроля – постоянный мониторинг соблюдения торговыми сетями минимального уровня торговых наценок в размере 5% на социально важные продукты питания, создание распределительного центра для закупки и хранения крупных партий продукции, проведение сельскохозяйственных ярмарок.

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