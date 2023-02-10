В Крыму за сутки выявили 37 новых случаев COVID-19

В Республике Крым реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Республике Крым за минувшие сутки выявили 37 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы пять человек. Об этом утром 10 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Летальных случаев не зарегистрировано. Выздоровели восемь человек.
С начала пандемии в республике зарегистрировано 211 742 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 204 350 человек выздоровели, 5 419 скончались.
– Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса, – подчеркнули в Минздраве РК.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 62 новых случая заболевания COVID-19, госпитализированы восемь человек. Такие данные приведены на официальном сайте правительства города.
– Смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано, – говорится в сводке.
За 9 февраля выписаны семь человек. Сейчас в ковид-стационарах города находятся 84 пациента с подтвержденным диагнозом.
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