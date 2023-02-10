Крымчанин пойдет под суд за убийство 22-летней давности

Следственный эксперимент полностью подтвердил причастность 47-летнего крымчанина к совершенному убийству Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Красноперекопского района пойдет под суд за убийство бывшей подруги, совершенное больше 22-х лет назад. Как рассказали в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю, мужчина избил и задушил экс-возлюбленную еще в 2000 году.

- Между хозяином, его новой подругой и ее бывшим мужем произошел конфликт, в ходе которого женщина сбежала и скрылась в недостроенном доме неподалеку. Однако новый приятель, будучи в состоянии опьянения, нашел ее, избил ее и задушил ее же кофтой, - рассказали в пресс-службе Следкома.

Тело женщины прохожие обнаружили лишь спустя несколько месяцев. Преступнику, которому на данный момент исполнилось 47 лет, все это время удавалось скрываться от правосудия.

«Подняли» дело 22-х летней давности следователи в рамках разбирательства в преступлениях прошлых лет. Правоохранители вышли на крымчанина, который в ходе расследования признался в содеянном.

На данный момент мужчине предъявлено обвинение по первой части 105 статьи УК РФ (умышленное убийство). Дело направлено в суд.