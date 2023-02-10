Постпред Крыма Мурадов рассказал, что думают о Крыме на Западе

Фото: rk.gov.ru

На Западе не горят желанием поднимать «крымский вопрос», звучат призывы оставить Крым в покое и вынести его «за скобки». Об этом 10 февраля на пресс-конференции в Симферополе заявил постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ – председатель Совета министров РК Георгий Мурадов

– Со всем миром Крым работает активно и беспрепятственно. И теперь, как говорят официальные дипломаты, в мировом большинстве у нас позиции очень крепкие. Даже в западных странах уже не хотят ставить в прямую плоскость вопрос о Крыме. А те, кто его ставят, сегодня есть такие «ястребы» в США, так вот, даже они теперь говорят: «давайте оставим Крым в покое, поскольку там было мирно и спокойно, и, действительно, выражена воля народа, поэтому давайте за скобки его вынесем», – сказал Мурадов.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада.

Руководство РФ не раз заявляло – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50