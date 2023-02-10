Очередной самосвал упал в яму в Симферополе

Фото: Алена Шкурко/КИА

Очередной грузовик провалился в яму в Симферополе. Об этом пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на очевидцев.

– Грузовик угодил в вырытую яму на ул. Комсомольская, – передает агентство.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о двух аналогичных происшествиях на улице Караимской, где уже более полугода идет ремонт. Так, 17 января самосвал оказался в траншее вследствие обвала грунта, водитель успел покинуть машину до ее падения. Очередное ЧП такого рода произошло на Караимской накануне, 9 февраля.

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