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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 10:48

Очередной самосвал упал в яму в Симферополе

Уже третий с начала года
Источник:kp.ru
Фото: Алена Шкурко/КИА

Фото: Алена Шкурко/КИА

Очередной грузовик провалился в яму в Симферополе. Об этом пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на очевидцев.

– Грузовик угодил в вырытую яму на ул. Комсомольская, – передает агентство.

О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось о двух аналогичных происшествиях на улице Караимской, где уже более полугода идет ремонт. Так, 17 января самосвал оказался в траншее вследствие обвала грунта, водитель успел покинуть машину до ее падения. Очередное ЧП такого рода произошло на Караимской накануне, 9 февраля.

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