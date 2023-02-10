Россиянин домогался до 14-летнего подростка на безлюдной улице

Соседи дают мужчине не самые лучшие характеристики Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области взрослый мужчина домогался 14-летнего мальчика. Как сообщил изданию «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, злоумышленник жил неподалеку от семьи ученика девятого класса.

Когда подросток шел со школы домой, 27-летний сосед начал активно интересоваться, как у него дела с успеваемостью. Мужчина увидел, что на улице больше никого нет, и начал приставать к ребенку.

В администрации сельского поселения, где произошел этот инцидент, сообщили корреспонденту КП, что подросток в стрессовой ситуации не растерялся. Он резко оттолкнул домогавшегося мужчину и убежал домой. Мать мальчика заподозрила неладное, и сын тут же рассказал о случившемся.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, также в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Теперь развратному соседу грозит до трех лет лишения свободы.

Подросток же постепенно пришел в себя после шокового состояния. В этом ему помогло и появление второго ребенка в семье: мать недавно выписали из роддома, рассказали в сельской администрации.