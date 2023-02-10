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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 11:32

Россиянин домогался до 14-летнего подростка на безлюдной улице

Заведено уголовное дело, подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Соседи дают мужчине не самые лучшие характеристики

Соседи дают мужчине не самые лучшие характеристики

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области взрослый мужчина домогался 14-летнего мальчика. Как сообщил изданию «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах, злоумышленник жил неподалеку от семьи ученика девятого класса.

Когда подросток шел со школы домой, 27-летний сосед начал активно интересоваться, как у него дела с успеваемостью. Мужчина увидел, что на улице больше никого нет, и начал приставать к ребенку.

В администрации сельского поселения, где произошел этот инцидент, сообщили корреспонденту КП, что подросток в стрессовой ситуации не растерялся. Он резко оттолкнул домогавшегося мужчину и убежал домой. Мать мальчика заподозрила неладное, и сын тут же рассказал о случившемся.

Женщина написала заявление в правоохранительные органы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, также в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Теперь развратному соседу грозит до трех лет лишения свободы.

Подросток же постепенно пришел в себя после шокового состояния. В этом ему помогло и появление второго ребенка в семье: мать недавно выписали из роддома, рассказали в сельской администрации.