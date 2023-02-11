Погода на 11 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

В Симферополе до сих пор лежит снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 февраля на Крымском полуострове пройдет без снежных бурь и метелей.

- В субботу осадков не ожидается, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем +1…+3°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +3…+5°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +4…+5°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +5°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +2…+3°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +3…+4°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +2…+4°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +3…+5°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Армянске +2…+3°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Белогорске 0…+3°, юго-западный 2-3 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +3…+9°.

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