Погода на 11 февраля 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 5 градусов

В Симферополе до сих пор лежит снег.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 февраля на Крымском полуострове пройдет без снежных бурь и метелей.
- В субботу осадков не ожидается, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11°, днем +1…+3°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер 5-10 м/с., тепло +3…+5°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +4…+5°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +5°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Керчи +2…+3°, юго-западный ветер 2-3 м/с. Ясно.
В Феодосии +3…+4°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Черноморском +2…+4°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +3…+5°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +2…+3°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске 0…+3°, юго-западный 2-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +3…+9°.
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