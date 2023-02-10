Экипировка жизненно необходима российским военнослужащим Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже почти год, как российские бойцы защищают нашу Родину. И, несомненно, многие крымчане помогают своим соотечественникам и присылают им экипировку на передовую. Однако не вся она полезна для солдат.

О том, какие посылки лучше всего присылать бойцам СВО «Крымской газете» рассказал инструктор тактической подготовки Евгений Лукашенко.

Первое, на что он советует обратить внимание - это обувь. Тем, кто хочет помочь военнослужащим, советуют присылать чуни - удобные и недорогие галоши из вспененной резины. Обратить внимание нужно также и на цвет - лучше, чтобы он был нейтрального цвета, к примеру, хаки.

- Черного цвета не должно быть ни в верхней военной одежде, ни в обуви. Это вопрос маскировки. Даже на шапках и перчатках избегайте черных элементов, – отмечает инструктор.

Кроме того, бойцам необходимо термобелье и вещи из флиса. Зачастую, отмечает Евгений Лукашенко, военным присылают футболки и майки. Но они не нужны.