Севастополь вошел в топ-20 регионов России по качеству жизни

Создатели рейтинга учитывали многие факторы: уровень образования, медицинские услуги, развитие инфраструктуры Фото: Ирина ГЕРЦ

Севастополь занял 12 место в «двадцатке» регионов с самым высоким качеством жизни. Рейтинг, составленный Агентством стратегических инициатив, был представлен президенту России Владимиру Путину. Об этом в своем Tg-канале сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

При составлении рейтинга учитывались данные по 141 показателю. В их числе - медобслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, и многое другое.

В Севастополе эксперты отметили качественное образование и ведение бизнеса, доступность спортивной инфраструктуры и услуг здравоохранения, а также комфортную городскую среду.

- Проблем в городе еще много и нам предстоит большая работа: решить проблемы с энергообеспечением, с очистными сооружениями, с транспортной доступностью, в сфере медицины и образования, но оценка специалистов подтверждает, что мы точно на правильном пути и прогресс есть в разных сферах, - отметил Михаил Развожаев.

Возглавили топ регионов по качеству жизни Москва и Санкт-Петербург. На третьей строчке расположилась Тюменская область. Также в пятерке лидеров оказались Ямал и Югра.