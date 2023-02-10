Машина сломалась посреди трассы: сотрудники Госавтоинспекции Севастополя помогли водителю фуры, приехавшему в Крым из ДНР

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя помогли водителю большегруза, который приехал из Донецкой Народной Республики в Гурзуф. Однако машина сломалась на 49-м километре дороги Ялта-Севастополь.

- Из-за ухудшения погодных условий дальнобойщик решил выбрать по его мнению наиболее безопасный маршрут для объезда, но во время поездки произошла поломка, двигатель заглох и автомобиль вынужденно остановился в аварийно-опасном месте, - сообщили в Госавтоинспеции города-героя.

Самостоятельно устранить поломку водитель не смог, потому он позвонил товарищу и ждал его у дороги с нужными для ремонта автозапчастями.

Капитан полиции Руслан Августенюк и заместитель командира второго взвода, старший лейтенант полиции Артем Романюк обратили внимание на то, что грузовик с прицепом, стоявший на обочине, мешал движению других машин. Другим машинам приходилось выезжать на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю грузовика – они вызвали грузовой эвакуатор ГБУ «Севастопольский Автодор», и большегруз эвакуировали до ближайшего заездного кармана. Мужчине-водителю также привезли продукты питания и чай, чтобы он спокойно дождался товарища с подмогой.