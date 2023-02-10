Мобилизованные керчане получили заслуженные награды

Фото: Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков встретился с мобилизованными керчанами во время их отпуска, который они проводят дома, с семьями.

– Поддерживаем постоянную связь с семьями мобилизованных керчан. И я в любое время готов выслушать родных и близких воинов, – передает слова Брусакова Крымское информационное агентство.

По его словам, в скором времени в зону проведения спецоперации отправится очередной гуманитарный конвой.

Ранее инструктор тактической подготовки Евгений Лукашенко рассказал, какие посылки лучше всего отправлять в зону проведения СВ. Посылать черные вещи, а также майки и футболки не стоит - они военным не подойдут.

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