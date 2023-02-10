В Крыму в 2023 году появится не менее десяти новых муралов

В 2023 году в Крыму появится не менее десяти новых муралов, посвященных государственным праздникам и знаковым событиям России и Крыма. Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В 2023 году в Крыму появится не менее десяти новых муралов, посвященных государственным праздникам и знаковым событиям России и Крыма. Об этом сообщил председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.

– Уже сейчас мы прорабатываем создание мурала, посвященного девятой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией, – рассказал Зинченко в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым.

В ближайшие две недели начнут наносить муралы в Бахчисарайском и Красногвардейском районах. Так, на фасаде дома в Бахчисарайском районе появится изображение героя Великой Отечественной войны, командира партизанского отряда Константина Сизова. Зинченко отметил, что с соответствующей инициативой выступила местная молодежь.

Напомним, недавно в Симферополе появился мурал с изображением Ласточкиного гнезда. Изображение украшает фасад дома по улице Лермонтова.

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