В Симферополе 11 февраля отключат свет на 6 улицах

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

11 февраля, в эту субботу, 6 улиц Симферополя частично останутся без электричества. Энергетики затеяли плановый ремонт, поэтому и возникнут перебои с электроснабжением, хотя и выходной день. Остается добавить, что свет в столице Республики Крым отключат с 8.00 до 17.00.

Где в Симферополе несколько часов не будет света 11 февраля 2023:

- улица Кавказская, 16, 18;

- улица Караимская, 2-6 , 10, 22/21, 1-5 ;

- улица Некрасова, 22;

- улица Сергеева-Ценского, 16-36 , 15-29 ;

- улица Чехова, 2-8/16 , 20-32 , 11, 17-23 ;

- улица Таврическая, 32-46/24 , 29-39/22.

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