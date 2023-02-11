В Крыму пообещали «мощно ответить» на украинскую агрессию

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Если украинские войска нанесут по Крыму удар британскими ракетами, то Украина получит более «мощный ответ». Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Лондон. Во время встречи украинского лидера с британским премьер-министром Риши Сунаком шла речь о предоставлении Киеву еще более дальнобойного оружия. Также политики обсудили поставку ракет на Украину. Кроме того, издание Times сообщило со ссылкой на украинские военные источники о том, что Украина планирует использовать британские ракеты для нанесения ударов по некоторым целям в Крыму.

- Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории – Крыму – ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе, - заявил в комментарии РИА Новости Юрий Гемпель.

Киевские власти, по словам политика, ошибаются, когда воспринимают взвешенную политику России за слабость. Юрий Гемпель подчеркнул, что «у нас достаточно сил и средств, чтобы поставить агрессора на место». Крымчане, отмечает Гемпель, готовы отстаивать свою территорию и решительно настроены по отношению ко всем вражеским выпадам.