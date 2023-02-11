Крым получит больше 350 миллионов рублей на развитие туризма

В 2019 году "Ноябрьфест" в Крыму победил в финале Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards. Фото: пресс-служба Минкурортов РК

Крым получит больше 350 миллионов рублей на поддержку и развитие событийного туризма, а также на реконструкцию исторических центров городов.

В распоряжении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным, отмечается, что Республика Крым получит 15,9 млн рублей в качестве субсидии на организацию этногастрономического фестиваля «Ноябрьфест». Именно это мероприятие стало одним из победителей в конкурсном отборе событий, привлекающих зрителей со всей России.

Еще 336 миллионов будет выделено на реконструкцию исторических центров городов, уточнили в министерстве курортов и туризма Крыма.

А в Евпатории и Алупке будут благоустраивать туристические маршруты, а также создадут единое туристическое пространство с навигацией, вывесками и архитектурной подсветкой в едином стиле, уточнили в ведомстве. Во время выполнения работ будет также организована доступная среда для маломобильных категорий граждан.

Помимо этого, с осени 2022 года начато финансирование благоустройства пляжей и развития туристической инфраструктуры Крыма. На эти цели выделено 165 миллионов рублей.