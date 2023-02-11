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НовостиПроисшествия11 февраля 2023 12:08

В Севастополе водитель скончался прямо за рулем автобуса

По факту ДТП проводится проверка
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

Фото: пресс-служба МВД по Севастополю

В Севастополе утром 11 февраля произошло ДТП. Водителю пассажирского автобуса стало плохо прямо за рулем, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По данным ведомства, автобус ехал по дороге Севастополь – порт Камышовая бухта. Водитель потерял контроль над управлением транспорта из-за того, что ему стало плохо. Автобус съехал на обочину.

Водитель, по данным МВД, скончался на месте ЧП еще до прибытия бригады скорой помощи.

- Другие участники дорожного движения не пострадали. В момент происшествия в автобусе не было пассажиров. По факту ДТП проводится проверка, - уточнили в пресс-службе.